Замръзналото рамо е реално състояние и засяга предимно жените

Щ ипки, цитонамазки, пренатални прегледи: В натоварения си кабинет в Duke Women's Health в Дърам, Северна Каролина, работата на акушер-гинеколога Ан Форд с пациентки от всички възрасти обикновено се извършва от кръста надолу, пише National Geographic.

Но Форд е забелязала, че една част от пациентките ѝ - всички жени, които навлизат в менопаузата или са я преминали - идват на прегледите с привидно негинекологичен проблем: адхезивен капсулит или „замръзнало рамо“ - слабо познато, често мъчително и нелечимо състояние, което може да възпали и обездвижи раменната става за месеци или дори години.

Всъщност това състояние засяга жените в пери- или постменопауза по-често от всички останали: три четвърти от пациентите със замръзнало рамо са жени.

„Това, че сте жена, е рисков фактор за замръзнало рамо“, казва ортопедът Джоселин Витщайн, в чиято практика на специалист по раменна хирургия също има голям брой пациенти с това състояние.

Всъщност повече от 70% от хората, които преминават през менопауза, изпитват мускулно-скелетни симптоми - и една четвърт от тях ще бъдат инвалидизирани от тях, пишат Витщайн и колегите ѝ в научен обзор от 2024 г. „Много хора може да не са наясно, че повишената болка в ставите може да е признак или симптом на менопаузата“, казва Витщайн.

Изненадващо (или неизненадващо) малко изследвания са правени върху причините за замръзналото рамо, досега. Форд и Витщайн, които преподават в Медицинския факултет на Университета Дюк, представят изследване през 2023 г., което предполага, че хормоналната терапия в менопаузата - известна като хормонозаместителна терапия или ХЗТ - може да предпазва жените от адхезивен капсулит.

Това е първото проучване, където малко изследователи са "разхождали". А за тези, които се приближават към менопаузата (или вече я преживяват), тя не може да дойде твърде скоро.

„Петдесетгодишно рамо“

Смята се, че замръзналото рамо засяга между 2 и 5 процента от световното население - по-голямата част от тях са жени между 40 и 60 години - етап от живота, който съвпада с прехода към менопауза.

За разлика от нараняванията, които се развиват вследствие на прекомерна употреба или травма, замръзналото рамо се появява с възрастта, като възпалява съединителната тъкан или капсулата, която обгражда раменната става. По време на „замръзналия“ стадий на състоянието пациентите могат да попаднат в порочен кръг.

„Хората го прокарват и то се възпалява още повече. Натискането на диапазона на движение е като да наливаш масло в огъня и той просто се влошава“, обяснява Витщайн.

Въпреки че има лечение - обикновено орални или инжекционни стероиди, заедно с физиотерапия и домашни упражнения - няма лек за състоянието, което може да продължи месеци или години. В крайна сметка рамото ще се „размрази“. Но междувременно състоянието може да варира от неудобно до мъчително.

Някои хора са по-предразположени към заболяването от други: например тези с диабет и хората от азиатски произход, при които замръзналото рамо или болката и възпалението в рамото е най-изявеният симптом на менопаузата, казва Витщайн. Всъщност в някои азиатски страни то е толкова често срещано, че е известно като „рамо на петдесетте“ или „рамо на петдесетгодишните“.

Загуба на естроген и болки в ставите

С напредването на възрастта яйчниците на жената произвеждат по-малко естроген - един от най-значимите хормони за женското здраве, а с настъпването на менопаузата те напълно спират производството на естроген и прогестерон. Тази промяна в половите хормони може да се отрази на всичко - от костната плътност до сърцето и ставите.

Приблизително 50 % или повече от жените изпитват артралгия или болки в ставите по време на менопаузата. Но ефектите на естрогена върху опорно-двигателния апарат не са достатъчно проучени и не са добре разбрани - и няма цялостно лечение за свързаните с менопаузата болки в ставите.

Замръзналото рамо затруднява разтягането с цел облекчаване на болката, но продължаващите изследвания показват, че хормоналната терапия е обещаващо лечение.

В стремежа си да разберат повече, Форд и Витщайн сравняват симптомите на рамото при хора, подложени на хормонална терапия в менопаузата, и техни колеги, които не повишават нивата на естроген с медикаменти. Те провеждат ретроспективно проучване на 1 952 пациентки на възраст между 45 и 60 години, като анализират медицинските им досиета за признаци на менопауза, използване на хормонална терапия и симптоми или диагнози на замръзнало рамо.

Около 8% от пациентите - 152 от тях - са използвали хормонална терапия. При тези, които не са използвали хормонална терапия, вероятността да получат диагноза „замръзнало рамо“ е била с 99 % по-голяма от тази при колегите им, които са я използвали.

Обемът на извадката е малък и шансовете, макар и високи, не достигат статистическа значимост поради размера на изследването, отбелязват лекарите. Но след като представиха изследването си на подкрепящи ги колеги от Северноамериканското дружество по менопауза и Американското ортопедично дружество по спортна медицина, сега те планират да разширят изследването си до по-широк кръг от населението.

„Основната наука има смисъл“, казва Витщайн, като отбелязва, че други изследвания са разкрили активността на естрогена в скелетните мускули.

Колективният ефект от загубата на естроген върху костите и мускулите на жените е толкова често срещан и толкова значителен, че през 2024 г. Витщайн и колегите му създават термин за него: Мускулно-скелетният синдром на менопаузата.

🏵Indirect signs of a Frozen Shoulder on Ultrasound🏵



1. Long head of biceps effusion (most common) pic.twitter.com/53BNjxINCT