До 2050 г. океаните могат напълно да се възстановят

В ъпреки че от десетилетия човечеството третира океаните като сметище, се оказва, че те са изключително устойчиви, сочи ново научно изследване, публикувано в списание "Nature".

Учените са на мнение, че в рамките на три десетилетия (до 2050 г.) водоемите могат да се възстановят напълно. Климатичните промени обаче донякъде спъват този процес.

Палау: там, където няма коронавирус

Изследователите предупреждават, че прозорецът за действие вече е много тесен.

Oceans can be successfully restored by 2050, say scientists - BBC News ⁦@OCEARCH⁩ https://t.co/PdIwbzcofJ