Спекулации в света на модата: Защо Виржини Виар се оттегли от "Шанел"

П ет години начело на легендарната модна къща „Шанел“ се оказаха предостатъчно за Виржини Виар, която обяви оттеглянето си преди дни и хвърли света на модата в спекулации и за името на наследника си, и за причините зад изненадващия си ход. Във време, в което е допустимо творци от ранга на Алесандро Микеле и Пиерпаоло Пичоли да губят работните си места, подобно съобщение неизменно повдига въпроса „Доброволно ли е?"

„Лесно е да подхвърляме имена, защото всички дизайнери мечтаят да бъдат начело на „Шанел“, коментира френският „Л‘Обс“ въпроса с наследника на поста творчески директор. „Някои дизайнери правят амбициите си известни за публиката, като съзнателно имитират „кодовете“ на марката, сякаш искат да докажат, че знаят как да управляват идейното наследство. Други се опитват да уловят „духа на „Шанел“, работейки дискретно и упорито."

Времената за френската модна къща, пионер в овластяването на жените, са различни от периода на легендарната Коко, но и различни от този на знаковия „Кайзер“ Карл Лагерфелд. Днес модните дизайнери, с много малко изключения, не получават същото медийно внимание. Коко Шанел е не само моделиер на шапки и костюми, но ходещ символ на прогреса в 20-и век. Лагерфелд организира скъпоструващи модни ревюта, които приличат повече на пърформънси, и заснема сам луксозните си модели. Тази страница за модата днес явно е затворена – Мария Грация Киури, творческият директор на „Диор“, получава оскъдно медийно внимание, а бившият творчески директор на „Валентино“ Пиерпаоло Пичоли предпочита да демонстрира образа си на тих семеен мъж. Дизайнерите днес са свалени от пиедестала.

