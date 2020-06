Слънцето изригна най-мощно от 2017 година насам

С лънцето напоследък е доста тихо. През последните няколко години неговата активност е сравнително слаба и рядка, но може да е на път да стартира отново, смятат учени.

На 29 май беше регистрирано най-голямото изригване от октомври 2017 г.

Гигантска комета ще мине покрай Земята през 2022 г.

Това може да е знак, че Слънцето вече е навлязло в новия си слънчев цикъл и ще увеличи активността си до няколко години, както учените предвиждаха. Астрономите са установили, че всъщност то преминава през 11-годишни цикли на дейност, с ясно определен минимум и максимум.

