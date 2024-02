"Трябва да го направя за 13 минути": Ъшър за шоуто си на "Супербол"

З а Ъшър е предизвикателство да представи три десетилетия успешна музикална кариера в краткото шоу на полувремето на финала на първенството на Националната футболна лига на САЩ. Но носителят на множество награди "Грами" е решил да се концентрира върху минали хитове, моменти от популярната си концертна резиденция в Лас Вегас и вероятно на парчета от новия си албум, съобщи Асошиейтед прес.

'Las Vegas has been amazing for me,' R&B superstar Usher told a packed press conference while talking about his upcoming performance at Sunday's Super Bowl halftime show https://t.co/RSRzPjOYwz pic.twitter.com/cpriuVy8ib

"Определено е предизвикателство да свия 30 години в 13 минути", каза той в разговор с журналисти в четвъртък, в навечерието на "Супербоул" в неделя. Финалът на първенството на Националната футболна лига е на "Алиджънт стейдиъм" в Лас Вегас. Той каза, че си задал въпроса "С какви песни ме познават хората, кои песни бележат цялото това пътешествие?".

Той не уточни докъде го е довел този процес на обмисляне и как ще изглежда спектакъла му на полувремето. Дрейк не разкри и кой ще се изяви с него на сцената, но потвърди, че няма да е сам на "Алиджънт стейдиъм" и също като повечето звезди, изявяващи се на "Супербоул", ще има и гост-изпълнители. Той намекна, че това ще са хора, с които е сътрудничил преди.

"Мисля, че се улесних, когато реших да поканя артисти, с които сме работили по песни, превърнали се в хитове. Това ме вдъхновява най-много", каза той. Ъшър си е сътрудничил с много звезди - от Бионсе до Ники Минаж и Лил Джон, отбелязва Асошиейтед прес.

Самият Ъшър бе гост на "Супербоул", когато фронтменът на "Блек айд пийс" Will.i.am се изяви на полувремето на финала през 2011 г. Преди той бе казал пред Асошиейтед прес, че ще направи препратка към това свое участие на шоуто си в неделя. Когато гостува на Will.i.am, Ъшър едва не пропуска участието си, защото ръката му се закача в жица на голяма височина над сцената.

Usher is set to take the stage for the Super Bowl halftime show Sunday, one of the most lucrative performance opportunities for artists looking to promote their music, and he’s already teased a few details. https://t.co/mNTBrrLcxW