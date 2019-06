В секи от нас поне веднъж е попадал в ситуация, в която да спори с някого за различни „факти“, които всъщност са мнения.

Проблемът в такива спорове не се корени в дезинформираността или „фалшивите новини“, а както често пъти – в човешкия мозък.

Интерпретацията на фактите варира

според убежденията на човек, което е напълно логично и разбираемо, колкото и да е дразнещо, когато спорим с някого.

Проучване по темата открива, че сред хората се забелязва интересна тенденция несъзнателно да приемат мненията, с които са съгласни, като факти.

Според учените всичко се свежда до ефекта Струуп, при който ако имената на цветовете са написани в друг цвят, хората се затрудняват да назоват името на цвета, в който са изписани буквите, тъй като цялостната дума посочва друг цвят.

The Stroop Effect was used to identify Russian spies during the Cold War. Covert agents could claim not to speak Russian, but would take longer to correctly identify the colour of a word when presented with Russian text. pic.twitter.com/xlRJ5eqhMz