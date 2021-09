Сияещи, хванати за ръце: Дженифър Лопес и Бен Афлек във Венеция

С ияещи и хванати за ръце, певицата и актриса Дженифър Лопес и актьорът Бен Афлек пристигнаха във Венеция за кинофестивала, предаде Ройтерс.

Звездната двойка беше отведена с водно такси до луксозния си хотел. Камерите за момент уловиха актьора да обгръща с ръка своята любима.

Бен Афлек пристигна във Венеция за премиерата на "Последният дуел" на режисьора Ридли Скот, в който играе със своя добър приятел Мат Деймън. Очаква се Дженифър Лопес да придружи Афлек на премиерната прожекция на филма в петък.

За подновения им роман за първи път се заговори през април тази година, след като Дженифър Лопес и бившата бейзболна звезда Алекс Родригес отмениха годежа си след четири години заедно.

Петдесет и две годишната Лопес и 49-годишният Афлек първоначално имаха връзка, която започна през юли 2002 г. Горещата двойка тогава се сдоби с прозвището Бенифър и беше следена отблизо от медиите. През ноември същата година беше оповестена новината за годежа им.

