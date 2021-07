Палави ръчички! Джей Ло и Бен Афлек в страстни пози

Н овата стара холивудска двойка Дженифър Лопес и Бен Афлек не могат да държат ръцете си далече един от друг. Папараци са заснели влюбените по време на вечеря в Нерано, Италия.

Певицата се усмихва доволно, докато стои в скута на актьора, и двамата си разменят страстни целувки, докато все още са на масата, пише Daily mail.

