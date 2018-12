Огромна шоколадова река се изля от съоръженията на производител на шоколадови лакомства в западния германски град Верл, причинявайки доста неприятности на службите за спешни реакции, предаде ДПА.

"Изгребвахме всичко с лопати", разказва Карстен Корте, ръководител на доброволческия противопожарен отряд в града.

Улица в града трябваше да бъде изчистена от близо тон гъст кафяв шоколад. За задачата бяха необходими 25 души и над два часа.

Причината за изтичането все още не е напълно изяснена, но вероятно се дължи на технически проблем в завода.

Chock-a-block! A ton of chocolate spills onto road in western German city Werl https://t.co/C9nj15ByYv pic.twitter.com/nH6t2CKwbU