Селин Дион с перфектна нова визия, очарова Ню Йорк

С елин Дион е известна с гласовите си данни, безброй хитове и награди, а в последните години и с авангардната си визия.

Преди няколко години модните критици определиха новата визия на звездата като "моден Ренесаснс" за Дион, която продължава да очарова едни, а други изненадва с дрехите, на които залага.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ КАК СЕЛИН ДИОН ИЗНЕНАДА НЮ ЙОРК С ВИЗИИ

Талантливата певица в последните дни очарова Ню Йорк с различни впечатляващи визии.

Безспорно палтото, с което се появи певицата, предизвика сериозно впечатление.

Няма панталон, няма проблем! Селин Дион може да си го позволи

Палтото, чиято цена е малко на 6 хил. долара, е дело на модна къща Marc Jacobs. Дион завърши визията си с обувки на висок ток Jimmy Choo, малка бяла дамска чанта на стойност почти 13 хил. долара и обеци с диаманти, пише Yahoo.

Celine in NY going back to hotel Park Hyatt #celinedion #nyc @ParkHyattNY pic.twitter.com/iHtk0m0Wvj