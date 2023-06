Естественото забременяване след ин витро не е рядкост

Е дна от пет жени забременява естествено, след като роди бебе в резултат на лечение за безплодиe, съобщи ДПА.

Анализ на предишни изследвания показа, че 20 процента от потърсилите лекарска помощ, за да забременеят с първото си дете, след това зачеват естествено през следващите три години. Учените от Института по женско здраве към Лондондския университетски колеж изтъкват, че естественото забременяване не е нещо толкова рядко след процедура ин витро. Резултатите контрастират на широко разпространеното схващане, което не е само сред жените, но и сред лекарите, поясни ръководителката на екипа д-р Анет Туейтс.

