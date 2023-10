Ребека Лоос: Хванах Дейвид Бекъм в леглото с испански модел по време на връзката ни

Р ебека Лоос, жената, която е имала предполагаема афера с Дейвид Бекъм в началото на 2000-те години, си спомня, че се е почувствала „толкова наранена“, когато го е намерила в леглото с друга жена.

Бившата лична асистентка твърди, че е била на парти с тогавашния играч на „Реал Мадрид“, в дома на футболната легенда Роналдо Назарио на 22 септември 2003 г.

„Имаше прекрасна храна, самба група от Бразилия и шампанско в изобилие.“, споделя Ребека.

Нощта ѝ обаче претърпява обрат, когато съпругата на Дейвид, Виктория Бекъм, звъни на мобилния ѝ телефон.

„Тя бе разстроена, защото е звъняла на Дейвид, но той не ѝ е отговорил“, обясни Лоос.

„Казах, че не знам къде е. И тя отвърна: „Не затваряй, отиди и го намери“, продължи тя. "Влязох в къщата и се изкачих по стълбите и видях двамата бодигардове на Дейвид пред една врата."

Холандската красавица си спомня, че казала на охраната на футболната звезда, че съпругата му е на телефона, а един от бодигардовете моментално „изчезнал“ в спалнята.

„Когато се върна, Дейвид беше с него. Видях момиче на заден план, което беше легнало на леглото. Побеснях и просто го погледнах, дадох му телефона и казах „Жена ти“, твърди Лоос.

Rebecca Loos claims she found David Beckham in bed with Spanish model amid their alleged affair

The former personal assistant claimed Victoria Beckham called her at a party & asked her to “find David.” She allegedly tracked down the athlete in bed...https://t.co/WATSuHWrGr pic.twitter.com/MGvM08JkKu