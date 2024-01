Тори Спелинг разкри, че колегата ѝ от "90210" Люк Пери е излизал тайно с Мадона

Т ори Спелинг разкри, че покойният ѝ колега от "Бевърли Хилс, 90210" Люк Пери е излизал тайно с Мадона.

Актрисата беше откровена за тайната връзка, която се случила по време на 10-сезонното шоу, което продължи от 1990 до 2000 г.

„Никога няма да забравя, че ме дръпна в съблекалнята си и ми каза“, каза тя на ко водещата на подкаста „90210MG“ , Джени Гарт, по време на неделния епизод.

„Чувствах се толкова развълнувана. „О, Боже мой, той ми говори за Мадона.“

Спелинг обясни, че Пери дори я поканил да прослуша съобщение, което получил от кралицата на попа на телефонния си секретар.

„Казах си: „Ти си най-готиният човек на целия свят. Първо, защото ти си Люк Пери, и второ, защото Мадона те иска", спомня си тя.

Гарт, която също участва в хитовото шоу, попита дали е знаела за тайния роман.

„Джен, пазихме тези неща от теб, защото това е нещо, което би искала да чуеш“, иронизира 50-годишната Спелинг в отговор.

65-годишната певица на "Vogue" и Пери се срещат за първи път на събитие за Американската фондация за изследване на СПИН в хотел Beverly Wilshire, според корицата на Vanity Fair от 1992 г.

Съобщава се, че преди събитието Мадона се е обадила на актьора, докато е бил на снимачната площадка на телевизионния сериал на Fox, за да го попита дали той ще иска да ѝ връчи награда.

Пери, който почина на 4 март 2019 г. на 52-годишна възраст, първоначално помислил, че обаждането е шега, но не можал да устои да каже „не“ на възможността.

Същата вечер Мадона поздравила тогавашния най-голям сърцеразбивач на Холивуд с целувка на сцената според изданието.

Не е ясно колко дълго е продължила тайната им връзка, но Люк Пери се ожени за Рейчъл Шарп през 1993 г., една година след като се смята, че се е обвързал с Мадона.

