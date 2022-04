Раздават наградите "Еми" на 12 септември

Наградите "Еми" за изключителни телевизионни постижения ще бъдат раздадени на 12 септември и ще се излъчват на живо от Ен Би Си, предаде Асошиейтед прес.

Обявяването на номинациите ще е на 12 юли, съобщиха от американската Академия за телевизионно изкуство и наука, която присъжда отличията. Водещият, продуцентите и повече подробности ще бъдат обявени по-късно.

Церемонията за връчването на наградите "Еми" ще бъде в понеделник, а не както досега в неделя заради традиционно излъчване на футбол по Ен Би Си в неделя вечер.

Attention TV lovers! 🚨 Mark your calendars, the 74th #Emmy Awards are Monday, Sept. 12 at 8 PM ET/ 5 PM PT on @NBC.



Who are you hoping to see? 👀 #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/t8kqEk3xqL