Българска компания спечели "Еми" за технологии

Б ългарската компания "Хаос", която създава рендеринг решения за медийната и развлекателна индустрия, бе удостоена с награда "Еми" за иновации в телевизионните технологии, съобщи пресслужбата на наградите на американската Академия за телевизионни изкуства и науки.

Основаната през 1997 г. от Петър Митев и Владимир Койзалов компания е отличена за продукта си V-Ray, използван за създаване на фотореалистични визуални ефекти, се посочва в съобщението.

Huge news! Chaos' #VRay is the recipient of an Engineering Emmy Award! A massive thanks to the studios &VFX artists who continue to use V-Ray to create some of the most amazing & iconic visuals seen on #TV! 🏆 Click here: https://t.co/ItEfMDumHO #createyourworld pic.twitter.com/3xQJZBjttq