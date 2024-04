Пукане и бръмчене: Мистериозният свят на комуникацията между рибите

О т мистериозното щракане в аквариум в лаборатория до бръмчащите морски котки и пеещите жаби - учените откриват чудото на подводната комуникация.

Когато си мислите за това как рибите общуват помежду си, може да си представите нещо повече от водна тишина, прекъсвана от странни мехурчета.

В действителност обаче "океаните са живи със звуци", казва Аарон Райс, изследовател от университета Корнел в Итака, Ню Йорк.

Щракане, ръмжене, пляскане и писъци са само част от звуците, които рибите използват, за да сигнализират на околните под водата. Някои от тях, като жабите, си пеят красиви песни, а други, като херингата, общуват чрез храносмилателния си тракт - повече за това по-късно. Те използват тези сигнали по различни причини: за да предупреждават конкурентите си, да алармират и дори да ухажват потенциалните си партньори.

Сведения за това, че рибите са по-разговорливи, отколкото може би им приписваме, се появяват още през IV век - от трудовете на Аристотел до шепота на традиционните рибарски общности. Но способността ни да подслушваме рибите е ограничена от устройствата, използвани за запис под вода.

От 30-те години на миналия век акустичният мониторинг е изминал дълъг път и сега учените използват подводни микрофони, наречени хидрофони, за да подслушват морския свят. Технологията, изобретена по време на Втората световна война за откриване на подводници, ни помага да слушаме начините, по които рибите разговарят помежду си в дълбините на океаните, реките и езерата.

