Публикувате ли снимки на децата си в социалните мрежи?

Е се, публикувано във "Вашингтон Поуст" от Кристи Тейт, предизвиква ожесточени дискусии.

Тейт е блогър и майка.

В есето младата жена твърди, че ще продължи да пише и разказва за дъщеря си онлайн, въпреки протестите на момичето.

Според Тейт тя може да си го позволи, защото още не е приключила с "изследването на майчинството".

Коментиращ обвинява майката, че тя няма право да превръща личния живот на близките си в интересно съдържание за социалните мрежи.

Дискусията около есето на Тейт повдига много въпроси.

Имат ли родителите право да публикуват снимки на децата си? Могат ли да им навредят по някакъв начин? Морално ли е да го правят, когато децата са малки и няма как да решат за себе си?

Прия С. Кумар е доктор по информационни изследвания. Тя изучава темата шест години и разглежда въпроса през различни гледни точки.

Критиците на това децата да присътват в онлайн пространството са категорични, че родителите нарцистично и егоистично изполват децата си за харесвания и популярност в интернет.

Но според доктор Кумар и колегите ѝ, такъв вид споделяне е съвсем естествено.

Хората от векове запечатват моменти от живота в албуми и дневници.

Лий Хъмфрис, специалист по комуникации, нарича импулсът за споделяне "медийно отчитане".

През живота си ние заемаме много социални роли - дете, съпруг, родител, приятел, колега.

Един от начините да се справим и изпълним тези роли е да ги документираме.

Когато се връщаме назад към спомените си, това ни помага да изградим самочувствие и да сглобим собствената си житейска история.

Ако сте прелиствали албум, дневник или годишник, то вие сте имали достъп до своеобразен фейсбук или инстаграм профил.

Подсъзнателно родителите възприемат успехите и положителните качества на децата си като свои.

Когато детето направи или каже нещо смешно, мъдро или умилително, първата реакция е то да бъде споделено с останалите.

Това е повод за гордост и лесен начин за повдигане на настроението.

Докато учените, които изследват въпроса оправдават и разбират родителите, то интернет съвсем не е безопасно място.

Леа Плънкет, която има книга по темата споделя:

„Редица порнографски изображения са снимки на истински деца, които са взети и фотошопирани. Самоличността на малките е особено уязвима за кражба."

