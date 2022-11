Кафене на "Старбъкс" затваря врати заради профсъюз

П рочутото кафене "Старбъкс" (Starbucks) затваря обекта си в Сиатъл заради свои служители, които създадоха първия профсъюз в родния град на световната верига кафенета, съобщи ДПА.

Кафенето ще затвори на 9 декември. Говорител на компанията изтъкна като мотив "проблеми със сигурността". Това не е първото кафене от веригата, което затваря по тази причина.

Синдикалистите смятат, че това решение е взето като мярка за противодействие на тяхната дейност. "Старбъкс" и Хауърд Шулц (главният изпълнителен директор на веригата - бел. ред.) си играят игрички с живота на работниците. Те не спазват не само правата на своите работници, но и законите на тази страна", се казва в изявление на профсъюза "Старбъкс Уъркърс Юнайтед".

