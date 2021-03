Продават на търг лични писма на принцеса Даяна

П родават на търг колекция ръкописни писма, написани от принцеса Даяна до семеен приятел, до когото тя пише в продължение на седем години, чак до смъртта си.

39-те писма датират от 1990 г. и продължават с години, чак до няколко месеца преди трагичната смърт на принцесата на Уелс през 1997 г.

Писмата се оценяват на стойност между 20 000 и 30 000 британски лири, пише "Дейли Мейл".

Forty handwritten letters by Princess Diana's to her friend Roger Bramble are up for sale at an auction house in Cornwall, England pic.twitter.com/I3XfSJzNxC

Пишейки до семейния приятел Роджър Брамбъл, Даяна споделя с него за "ужасната седмица", която преживява след публикуването на биографичната книга на Андрю Мортън "Даяна: Нейната истинска история" от 1992 г., която разкрива, че принцесата е направила опит за самоубийство.

A collection of letters from the late Princess #Diana are up for auction in the UK.



Nearly 40 cards and notes are going under the hammer, expected to sell for nearly $55,000. #9News pic.twitter.com/ZrFVzaDun6