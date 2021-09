Принцесата на Монако е в болница в ЮАР

П ринцесата на Монако Шарлийн е в болница в стабилно състояние в южноафриканския гр. Дърбан, след като е била приета по спешност преди два дни.

"Принцесата беше откарана в болница с линейка късно сряда вечерта, след като припадна поради усложнения от тежка инфекция на ушите, носа и гърлото, която беше диагностицирана през май", се казва в изявление на фондацията на нейно име.

В средата на август Шарлийн претърпя 4-часова операция в Дърбан за подобна инфекция. Според местния новинарски портал News-24 тя е трябвало да бъде подложена на друга следоперативна процедура през следващите дни, но неочаквано на 1 септември е припаднала и това е наложило хоспитализирането ѝ.

Според портала инфекцията може да е възникнала в началото на годината, когато Шарлийн е оперирана в Европа във връзка със зъбни импланти.

Принцът на Монако Албер II с децата им вече е посещавал съпругата си в РЮА два пъти през лятото. Те бяха там след нейна операция през август.

