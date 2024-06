Принцеса Кейт ще присъства на парада по случай рождения ден на Чарлз III

Б ританската принцеса Кейт, която страда от рак, обяви, че ще се появи за първи път от месеци насам на парада по случай рождения ден на крал Чарлз III, и изрази радостта си от "добрия напредък" на лечението си, предаде Франс прес.

В съобщение, публикувано в социалните мрежи, съпругата на принц Уилям даде първите новини за здравословното си състояние след обявяването на заболяването ѝ в края на март.

Принцесата, която не се е появявала на публични места от Коледа, изглеждаше уморена след седмици на мълчание, които подхраниха спекулации.

"Имам добър напредък, но както всеки, подложен на химиотерапия, знае, има добри и лоши дни", написа 42-годишната Кейт в съобщението си, придружено със снимка, направена малко по-рано тази седмица а Уиндзор.

