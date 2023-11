Превърнаха секретна електроцентрала в арт инсталация

В едно малко тайванско островно село, разположено само на около 12 километра от брега на континентален Китай, граждани преминават покрай невзрачна, необитавана сграда.

Според жителите на Бейган - част от архипелага Мацу - постройката е вход към изведената от експлоатация през Студената война топлоелектрическа централа. Обектът е бил обявен за зона с ограничен достъп от тайванските военни. Малцина са виждали секретното съоръжение, пише CNN.

В края на септември централата е отворена за обществеността за първи път. Съоръжението е превърнато във футуристично киберпънк арт пространство. Инсталацията има за цел да представи по интересен начин историята на Мацу.

The decommissioned Beigan power plant, known locally as Jun Hun, or “Army Soul,” was built in a concealed military tunnel dug deep into the craggy mountains of Matsu to dodge sporadic Chinese artillery shelling between the 1950s and 1979 pic.twitter.com/ywoskf2G0y — Wayne Chang (@whannyuanc) November 2, 2023

Известна на местно ниво като Jun Hun или "Душа на армията" - прякор, който се споделя с поделението на тайванската армия, което я е построило, електроцентралата “Бейган” влиза в експлоатация през 1975 г.

Централата била ключова за местената икономика, пише CNN. "Тя промени живота на жителите на острова", се посочва в статия на държавния вестник "Матсу дейли".

През 1949 г. националистическите сили на консервативната партия Гоминдан се оттеглят в Тайван, след поражението от въстаналите комунисти на Мао Дзъдун в Китайската гражданска война. Гоминдан е успял да запази контрола си над Кинмен и Матсу - архипелази, разположени на стотици километри от столицата на Тайван, Тайпе, но точно срещу бреговете на континентален Китай. В продължение на десетилетия над островите витаят сенките на войната. Между 50-те години на миналия век и 1979 г. Китайската народноосвободителна армия ги бомбардира с артилерийски снаряди. За да защитният новата си електроцентрала от обстрел, Гоминдан я е разположил дълбоко в скалистите планини на Мацу. Военните са изградили централата в скрит тунел - така съоръжението служело и като убежище за местните. С размразяването на отношенията между Тайван и Китай, централата е изведена от експлоатация и оттогава стои като реликва от Студената война.

A former military power plant on Taiwan's tiny Matsu archipelago is bathed in an ominous crimson light. The art installation reminding visitors of the ever-present threat of a Chinese invasion.

pic.twitter.com/kl7eKsbnjn — アトリン ✊🏾 (@phoojux) November 1, 2023

Изкуство в "сърцето" на Мацу

Преобразената електроцентрала "Бейган" е водещото място на биеналето "Мацу", което продължава до 12 ноември и включва произведения на изкуството, изобразяващи наследството, културната идентичност и военното минало на отдалечените острови. За да зърнат инсталацията, посетителите преминават през тесен тунел, оборудван с промишлени лампи, които излъчват сияние. След като стигнат до контролната зала с изглед към машинното отделение, ги посрещат мрачни червени светлини, маркиращи периметъра на пространството.

Разположението на лампите и цветовете са създадени, за да предизвикат усещането, че електроцентралата все още работи. Това коментират дизайнерите художествената инсталация, Ани Чу и Лиу Пинг.

"Електроцентралата е сърцето и същността на Мацу, което не е спряло да бие, а генераторите са същността на електроцентралата", казва Лиу Пинг.

На фона на продължаващата враждебност от другата страна на пролива, Матсу и Кинмен са под военно управление в продължение на повече от три десетилетия до 1992 г., много години след като военното положение е отменено в останалата част на Тайван. Различни аспекти от ежедневието на хората са регулирани, като е въведен комендантски час и движението е строго ограничено. На жителите е забранено да притежават баскетболни топки или да включват светлини през нощта, за да не привлекат вниманието на врага.

"Искаме посетителите да се замислят колко напрегната е била атмосферата и колко оскъдни са били ресурсите в Мацу", казва Лиу Пинг.

A former military power plant on Taiwan's tiny Matsu archipelago is bathed in an ominous crimson light -- an art installation reminding visitors of the ever-present threat of a Chinese invasion.https://t.co/bZgaok2lJf — Eagle News (@EagleNews) October 31, 2023

Това визуално изживяване се допълва от саундтрак, съчетаващ оглушителния грохот на електрогенераторите с бръмченето на електрическите токове и музиката на пиано - аудиоизживяване, създадено от звуковия артист и композитор Уанг Ю-дзюн.

"Искам да използвам звука, за да вдъхна нов живот на изоставената електроцентрала, така че зрителите да могат да разберат какво е било, когато тези генератори все още са работили", казва Уанг Ю-дзюн.

Чрез симулирането на оглушителния звук от електроцентрала инсталацията има за цел да отдаде почит на служителите, които са работили там, като според Уанг някои от тях са имали увреждания на слуха поради продължителното излагане на високи нива на шум.

Пекин отдавна твърди, че Тайван е негова територия, и въпреки че никога не е контролирал острова, не изключва възможността да го превземе. През последните години той увеличи икономическия, военния и дипломатическия натиск срещу 24-милионния демократичен остров, като почти ежедневно изпраща изтребители в идентификационната зона на въздушната отбрана на Тайван. През септември Китай изпрати повече от 100 бойни самолета в близост до Тайван в рамките на 24 часа, което накара министерството на отбраната на острова да призове Пекин да прекрати "постоянния си военен тормоз".

Въпреки че Матсу играе водеща роля в изострянето на напрежението между двете страни, художниците, които стоят зад инсталацията, настояват, че политиката не е повлияла на работата им.