Представиха "jeen-yuhs: A Kanye Trilogy" на "Сънданс"

Д окументален филм за Кание Уест, разкриващ моменти от неговата младост, беше представен предпремиерно на кинофестивала "Сънданс", съобщи Франс прес.

Продукцията "jeen-yuhs: A Kanye Trilogy" беше показана няколко дни след като рапърът поиска от Netflix да види финалната ѝ версия.

Първата част на документалната поредица беше излъчена виртуално на фестивала "Сънданс" заради коронавирусната пандемия. Тя разказва за ранните разочарования на Кание Уест по времето, когато е съсредоточил усилията си от млад продуцент да стане рапър.

Филмът показва как Уест неловко сваля брекетите си пред камерата, ядосан, че е отхвърлен, тъй като е "израснал в предградията". Той споделя и моменти на нежност с покойната си майка Донда.

JEEN-YUHS: A KANYE TRILOGY, here we go!

Excited to see where @COODIEROCK & @ChikeOzah take us.



Drop a 🎤 in this thread if you're watching too.



- Ash, Sundance first-timer pic.twitter.com/r90P00gXNL