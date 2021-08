Кание Уест поиска от съд да промени името му на Ие

К ание Уест иска да се казва само Ие, съобщи Асошиейтед прес.

Музикантът е подал документи в съд с искане да бъде сменено името му.

В иска до Висшия съд в Лос Анджелис 44-годишният изпълнител и продуцент е посочил, че настоява да замени пълното си име Кание Омари Уест с дългогодишното прозвище, с което е известен - Ие, без второ и фамилно име.

