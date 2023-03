Продаде ли Байдън климатичните си обещания

В сряда администрацията на Байдън обявява търг за над 73 милиона акра в Мексиканския залив за офшорни сондажи, съобщи Бюрото за управление на океанската енергия към Министерството на вътрешните работи. Този ход, който идва само няколко седмици след като президентът одобри проект за сондиране в Арктика на стойност осем милиарда долара, беше наложен като част от компромис в миналогодишния Закон за намаляване на инфлацията - знаково законодателно постижение за Джо Байдън, което се смята за най-значимия американски закон за околната среда в историята. Но проектите за сондиране допълнително ще застрашат декларираните от администрацията цели в областта на климата - и ще увеличат въпросите относно ангажимента на президента към екологичните обещания, които той даде в кампанията си за 2020 г.

Още през февруари 2020 г. Байдън даде изрично обещание, че няма да има "повече сондажи във федералните земи". "Точка", подчерта той по време на градска среща по това време. "Точка, точка, точка."

Но оттогава той неведнъж е нарушавал това обещание. През ноември 2021 г. президентът продаде на търг около 80 милиона акра за добив на изкопаеми горива в Мексиканския залив. А в средата на миналата година администрацията настояваше, че няма друг избор, освен да отвори повече договори за сондажи, защото назначен от Доналд Тръмп съдия е издал съдебно разпореждане срещу мораториума, който Байдън използва, за да забрани такива сондажи скоро след встъпването си в длъжност. Миналото лято обаче администрацията спечели обжалването си и федерален съдия отмени решението на долната инстанция, което позволи на Байдън да продължи с мораториума.

“We’re really disappointed we didn’t see something lesser in scope,” George Torgun, an attorney for the environmental law group Earthjustice, told CNN. “This is basically offering up most of the gulf.” https://t.co/hxdG3bfllS