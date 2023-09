Учени изолираха непознати морски дълбоководни бактерии

К итайски учени изолираха непознат щам морски бактерии с уникални характеристики, съобщи Юрик алърт.

За изследването учените от Института по океанология към Китайската академия на науките са събрали проби от седименти от дълбоководен студен извор в океана. Те са симулирали растежа на бактериите от пробите с хранителна среда и антибиотици. Генното секвениране са извършвали в отделни колонии.

