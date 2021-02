Помислете за здравето си, ако имате тези оплаквания

Х ората не се замислят сериозно за здравето си, докато не наближат 40-те, и често им се случва да бъдат подсещани от близки, лекари и дори непознати, пише Daily Star, позовавайки се на резултатите от проучване, направено във Великобритания.

Допитването по поръчка на Хелтспан, обхванало 2000 души, показва, че 42% от тях започват да полагат повече грижи за здравето си на 39-годишна възраст, когато започнат да усещат липсата на достатъчно енергия.

Един на всеки петима започва да се замисля, когато му се случи да се задъха, изкачвайки стълбите. За други "зов за събуждане" се оказва коментар на лекар за здравословното им състояние или заболяването или смъртта на близък човек.

28% от анкетираните британци смятат, че трябва да мислят повече за здравето си, отколкото им се случва, а 31% съжаляват, че не са се замисляли, докато са били по-млади.

Д-р Сара Брюър, медицински директор на Хелтспан, казва:

"Когато човек е млад, здрав и в добра форма, последното нещо, за което се замисля, е здравословното му състояние и в частност здравето на сърцето. На по-младите им се струва, че сърдечносъдовите болести са нещо, за което трябва да се тревожат само по-възрастните. Никога не е прекалено рано хората да започнат да мислят и да се грижат за здравето си".

Над 50% от анкетираните признават, че на по-млада възраст са се тревожили повече за теглото и външността си, отколкото за здравето си като цяло и в частно за сърдечното си здраве.

Една четвърт от участниците в допитването не крият, че са пренебрегвали симптоми на потенциално опасни заболявания, тъй като са смятали, че не са "достатъчно стари", за да се безпокоят за тях.

