"Всички вярвахме, че можем да я загубим": Семейството на Мадона очаквало най-лошото

С ъстоянието на Мадона е било толкова сериозно, че близките ѝ са се "подготвяли за най-лошото", споделя член на семейството пред DailyMail.com.

64-годишната Мадона е била намерена в безсъзнание в Ню Йорк в събота и е била откарана в интензивното отделение, където според съобщенията е била интубирана през нощта.

В сряда мениджърът ѝ Гай Осеари обяви, че тя страда от "сериозна бактериална инфекция" и се нуждае от време за възстановяване, затова отлага турнето си, което трябваше да започне във Ванкувър на 15 юли.

Роднина на родената в Мичиган певица разказа, че са прекарали няколко травмиращи дни, несигурни дали тя ще се справи.

Членът на семейството заяви, че шокиращият срив е бил сигнал за събуждане за Мадона, която вярва, че е "непобедима" и се е претоварвала изключително много, за да се подготви за турнето.

През последните няколко дни никой не знаеше в каква посока ще се развие ситуацията и семейството ѝ се подготвяше за най-лошото - каза роднината.

"Затова от събота насам всичко се пазеше в тайна. Всички вярваха, че може да я загубим и това беше реалността на ситуацията'.

Мадона е майка на шест деца: Лурдес, 26 г.; Роко, 22 г.; Дейвид, 17 г.; Мърси, 17 г.; и 10-годишните близначки Стела и Естере.

Лурдес е била до нея по време на цялата ѝ хоспитализация, съобщава The New York Post.

Това послужи като напомняне на певицата, че трябва да се грижи за себе си. "Това наистина я събуди. Тя не живееше толкова здравословно, колкото би трябвало за възрастта си, и през последните няколко месеца се изтощи. Мисли си, че все още е млада, а всъщност не е. Освен това вярва, че е непобедима“, каза още нейният роднина.

Източници, близки до певицата, твърдят, че тя работи денонощно, за да гарантира, че турнето ѝ е перфектно, като един от тях разкрива, че тя репетира шест дни в седмицата.

Сега всичко, включително и турнето, е на заден план и никой няма право дори да споменава нещо свързано с работата около нея, защото ще се разсърди - добави роднината. "Тя ще поставя кариерата и славата си пред здравето си до деня на смъртта си.“

Здравословните опасения на 64-годишната певица бяха споделени със света от дългогодишния ѝ мениджър Гай Осеари, който разкри в Instagram, че Мадона е била принудена да отложи горещо очакваното турне по случай 40-годишнината си в резултат на здравословните си проблеми.

В поста си Осеари настоява, че певицата и майка на шест деца "се очаква да се възстанови напълно" и че "здравословното ѝ състояние се подобрява", но допълва, че тя "все още е под лекарско наблюдение".

Мадона - която трябваше да започне турнето си „Celebration“ с 84 дати от Ванкувър, Канада, на 15 юли - е била "открита в събота", когато е била "откарана в интензивното отделение" и "интубирана през нощта".

Въпреки че Осеари не сподели подробности за лечението на Мадона или условията на хоспитализацията ѝ, той потвърди, че тя е била приета в интензивното отделение в събота и че е била диагностицирана с бактериална инфекция.

Той не разкрива кога Мадона ще бъде достатъчно добре, за да започне международното турне, а само обещава на феновете, че "ще сподели повече подробности веднага щом ги получим, включително нова начална дата за турнето и за пренасрочените концерти".

През април вътрешен източник сподели, че подготовката за турнето е била изтощителна и тя е дала всичко от себе си.

Децата на Мадона все още не са коментирали публично състоянието на майка си - Лурдес обаче сподели своя снимка, на която позира в пикантен корсет, в Instagram Stories само няколко часа преди Осеари да сподели новината за медицинската заплаха на певицата.

Последната публикация на певицата в Instagram беше на 20 юни - четири дни преди хоспитализацията ѝ - и включваше няколко снимки на Мадона, репетираща за турнето, заедно с надписа: "Затишие преди бурята".

Мадона репетира за турнето си „Celebration“ от месеци - билетите за горещо очакваното музикално събитие бързо се разпродадоха само няколко минути след пускането им в продажба.

През последните месеци здравето и благосъстоянието на певицата също бяха обект на много проверки, като в края на 2021 г. Мадона предизвика безпокойство сред феновете с поредица от странни публикации в социалните мрежи - на една от тях тя позира с човек, който държи нож на врата ѝ.

След това, по-рано тази година, Мадона бе подложена на ожесточена критика заради променящия се външен вид, като някои предположиха, че се е подложила на пластична операция, когато я видяха с драстично променена визия на наградите "Грами" през 2023 г.

Макар че Мадона побърза да зачеркне критичните коментари за външния си вид - като същевременно отрече всякакви слухове за пластична операция - зад кулисите вътрешен човек заяви, че тя е била дълбоко "засегната" от критиките.

Въпреки това, което хората си мислят, критиките за драстично различния ѝ външен вид ѝ влияят - разкри източникът пред DailyMail.com, като добави, че Мадона се подлага на процедури за възстановяване на естествения си вид.

"Тя вижда и чува какво казват хората за нея и за турнето иска отново да прилича на себе си за своите фенове“, сподели тогава източникът.