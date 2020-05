Пещера на 5 млн. години е обитавана от невиждани същества

П ещерата Moвил в Румъния е затрупана преди 5 милиона години. Така тя се е превърнала в най-изолираната екосистема в света и учените едва сега започват да разкриват нейните тайни.

Пещерата изглежда като сцена от холивудски филм на ужасите. Пълна е с насекоми, пиявици, скорпиони и паяци.

Освен това еволюцията при такива условия е направила външният им вид още по-ужасяващ – те са загубили пигментацията и очите си, но са се сдобили с гигантски пипала и крайници.

Пещерата все още не е подробно проучена – открита е случайно през 80-те години на миналия век.

Преди 5,5 милиона години варовик започва да запълва входа на пещерата, отделяйки я от повърхността.

Преди 500 хиляди години този процес най-накрая завършва и обитателите й губят всякакъв контакт с околната среда.

