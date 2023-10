Паразитът, който превзема мозъка и създава дискотечни охлюви зомбита (ВИДЕО)

З еленопоясен броодак е паразитен плосък червей и е най-известен с това, че създава дискотечни зомбита. Той превзема телата на кехлибарените охлюви (Succinea), като се вмъква в очните им ябълки и ги принуждава да танцуват, за да привлекат вниманието на птиците.

Охлювът първо влиза в контакт с L. paradoxum чрез птичи изпражнения, които съдържат яйцата на зеленикавия брудак. След излюпването си ларвите се преместват в пипалата на охлюва и създават торбичка. Когато тя узрее, нараства и замества очната ябълка на охлюва, като ефективно го заслепява и му пречи да прибере пипалото обратно в тялото си.Освен това тя става цветна и пулсира със скорост 60-80 свивания в минута, създавайки вибрация, подобна на дискотека.

Брудакът превзема и мозъка на охлюва. В качеството си на невропаразит той заразява нервната система на своя гостоприемник мекотело и контролира поведението му. След това охлювът е принуден да отиде на добре осветени и по-изложени на светлина места, като например повърхността на листата, където изглежда съблазнително като гъсеница за нищо неподозиращите птици.

След като бъде погълнат, паразитът съзрява във възрастен индивид, чифтосва се с други възрастни и произвежда яйца, които се освобождават в изпражненията на птиците, с което цикълът започва отново.

The pulsating colors in the snail are caused by the flatworm parasite called green-banded broodsac. Its trying to attract a predatory bird that will eat them, so the flatworm can mature and reproduce inside of the bird. The flatworm's egges are released with the bird droppings. pic.twitter.com/KZmHv1RwrA