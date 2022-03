Археолози откриха гробница на хирург от времето преди инките

А рхеолози са открили гробница на хирург от времето преди инките в храм в северната част на Перу, предаде Франс прес. Находката датира отпреди хиляда години.

"Успяхме да открием гробница на повече от хиляда години на важна личност, която е изпълнявала функцията на хирург в сиканската култура", каза археологът Карлос Елера.

#AndinaEnglish Peru: Archaeologists find remains of person who served as surgeon in Sican Culture https://t.co/E46zCtD63O pic.twitter.com/KBAtKu9Ogl

"Въпросното лице е било специалист по трепанация на черепа и хирургическите му инструменти са били предназначени за всичко, свързано с човешката черепна хирургия", допълва Елера, директор на Националния музей на сиканската култура. Последната, известна още като културата на Ламбайеке, възниква около 700-750 г. сл. Хр. и просъществува до 1375 г.

В предколумбово Перу трепанацията е била обичайна практика за премахване на синини или отстраняване на счупени черепни кости, вероятно по време на битки.

Погребението включва златна маска, голям бронзов нагръдник и други предмети, които свидетелстват за статута на погребения, намерен от археолозите в седнало положение с кръстосани крака.

The discovery of the tomb of a surgeon who lived a thousand years ago in Peru. What was found in it? https://t.co/RLBbrDmURl