Откриха огромен метеорит в Антарктида

Б елгийска експедиция откри рядък метеорит с тегло 7,6 килограма в Антарктида, съобщи пресслужбата на Брюкселския свободен университет, цитирана от ДПА.

В момента метеоритът се размразява при контролирани условия в лаборатория, преди да бъде анализиран неговият химичен състав.

„Това е доста необичайно, защото метеоритите, които откриваме, тежат обикновено между 10 и 50 грама. Колкото по-големи са, толкова са по-редки“, каза геоложката Винсиан Дебeйл, която ръководи експедицията.

Most of the meteorites ever found have been discovered in Antarctica, so every year small teams venture out on to the ice to try and recover the ancient rockshttps://t.co/TpPfi0zjor pic.twitter.com/UaO9XUSu5O