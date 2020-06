Откриха къде е най-чистият въздух на Земята

К ъде е най-чистият въздух на Земята? Учени от университета в Колорадо (САЩ) и техните австралийски колеги твърдят, че са идентифицирали региона с най-чист въздух на планетата, съобщава CNN.

Работата на изследователите е публикувана в списание Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS).

Isn't this a breath of fresh air! 💨



Scientists aboard our RV Investigator believe they have identified the world's cleanest air, free from particles caused by human activity, located over the Southern Ocean.@ColoradoStateU @BOM_au #RVInvestigator https://t.co/MAOzoDDXal