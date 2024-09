Окото на дракона в Норвегия: Фантастичната "дупка", появила се от лед преди 16 000 години

"Окото на дракона" е естествена вдлъбнатина в скалите по северозападното крайбрежие на Норвегия, която прилича на око на влечуго. На фона на бял пясък и водорасли на дъното на вдлъбнатината се откроява камък, който образува зеницата на окото.

"Окото на дракона е естествена особеност, която много вероятно се е образувала под големия Феноскандски леден щит, вероятно по време на последния ледников период. Този специфичен вид ледникова форма на релефа се нарича дупка", казва в имейл за Live Science Франсис Шантел Никсън, доцент по физическа география и кватернерна геология в Норвежкия университет за наука и технологии.

Феноскандинавският леден щит е огромен ледник, който покрива Скандинавия, както и части от Северна Европа и Северозападна Русия по време на последния ледников максимум преди около 20 000 години. Заледяването може да доведе до всякакви геоложки образувания, включително и до характеристики, наречени пластични форми или р-форми, които са резултат от ерозията на основната скала под ледената покривка.

"П-формите се създават от топящи се води, пълни с абразивни седименти", казва Никсън.

