“Океанът на бурите”: Непознат минерал е открит на Луната (ВИДЕО)

П рез декември 2020 г. китайската мисия Chang'e-5 полетя до Луната, кацна, събра материал за изследване, който върна на Земята. Това беше първото събиране на лунен материал от 45 години насам. Анализът на материала дава завладяващи сведения за състава и историята на Луната.

Пробите потвърдиха наличието на вода на Луната, те свидетелстват и за ръжда в повърхностните скали. Изследването разглежда минерали с високо налягане, образувани вследствие на удари от астероиди или комети. Както всички знаем Луната е покрита с кратери, но в пробите, събрани през годините от “Аполо” и от Съветския съюз, тези минерали липсват.

В пробата екипът е открил нов фосфатен минерал, който наричат Changesite-(Y), първият нов лунен минерал от пробата, събрана от китайската сонда. Те смятат, че се е образувал късно в етапа на кристализация на базалтите, открити в района, където се е приземил Chang’e-5. Той е прозрачен и безцветен и се състои от кристали с форма на колона.

Video showing the Chang'e-5 mission of #China. Satellite separation, Sample collection and return to Earth ! After #Chandrayaan3 this should be the next step of #ISRO's lunar programs.

