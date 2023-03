Огромна коронарнa дупкa се образува на Слънцето

П рез изминалите дни астрономите наблюдаваха „голяма дупка в слънчевата атмосфера“. Тази област е обърната в посока към Земята. Слънчевият вятър отделен от нея ще достигне Земята на 24 март, само няколко дни след пролетното равноденствие.

Коронарните дупки представляват отделна област, която възниква в резултат на това, че магнитното поле на Слънцето започва да се отваря и позволяват на слънчевия вятър да излезе.

POSSIBLE EARTH DIRECTED CME: Early on March 20th, the sun’s atmosphere opened up near a large southern coronal hole. The eruption appears to have produced a faint halo CME#1. Although SOHO LASCO is missing data images, so a positive conclusion is inconclusive. CME#2 is a… pic.twitter.com/qghCZsHKhj