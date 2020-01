Бялата рокля, която я направи известна 

1954 г. помни историята на една бяла коктейлна рокля и красива руса жена.

Историята за вдигналата се бяла рокля на Мерилин Монро и комедията „Проклетите седем години“ дават началото на цяла поп култура.

Стъпвайки на решетка въздушна струя повдига бялата ѝ рокля. Сцената се запечатва от камерата и съзнанието на много мъже.

Дизайнеът на роклята Уилям Травила, никога не е предполагал, че бялата ефирна рокля на Мерилин ще се превърне в най-добрият му дизайн.

Роклята на Мерилин, по дизайн на Уилям Травила изчезва след смъртта ѝ до 1990 година.

Тя е толкова популярна, че след като е открита е продадена на търг срещу скромната сума от 4,6 милиона долара.

В галерията вижте как Мерилин забавлява американски военни в Корея.

Но дизайнерът става популярен не само защото роклята е уникат, а защото Мерилин знае как да превърне всяко облекло в хит.

Сцената с повдигането на роклята се заснема повторно и се превръщат в символа на Мерилин.

Wow, 4 million for a dress? Not even fit for anyone! Happy birthday for the President, not any President? Remember when Marilyn Monroe's white dress made movie history? https://t.co/jCtAnkvG7r

И ако зрителите бяха изключително впечатлени от сцената, съпругът ѝ Джо Димаджо не е особено щастлив от екстравагантнтните кадри на жена си. Биографи разказват, че вбесен от снимките Джо вдига жесток скандал на Мерилин.

Кавъри на кадрите с Мерилин се появяват в безброй модни списания и я превръщат в истинска модна икона и сексимвол на 20 век.

Мерилин продуцира собствените си филми чрез „Мерилин Монро Продъкшън“, което я прави една от първите в кино средите, която се осмелява да създаде собствена продуцентска къща.

Приживе Мерилин има бурен любовен живот, а името ѝ е свързвано с много известни личности.

Има 3 брака, последният от които е с Артър Милър, който приключва година преди смъртта ѝ.

Една от най-разпознаваните модни и кино икони от 50-те години умира на 5 август 1962 година в Лос Анджелис. Официалната експертиза твърди, че смъртта ѝ е причинена от силна доза сънотворни.

Marilyn Monroe New York City 1957 . This is one of my favorite looks for Marilyn . All white little cotton dress, slim black bag and natural hair . pic.twitter.com/yVCESCLKvP