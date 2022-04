Носителят на "Грами" Джон Батист се ожени тайно

Д жон Батист се ожени за тайно за своята дългогодишна приятелка Сулейка Жауад през февруари, според CNN.

Жауад, която е автор на мемоарите за рака "Между две кралства", каза, че събитието се е случило точно преди да ѝ бъде насрочена трансплантация на костен мозък. Тя беше диагностицирана с левкемия за втори път.

„Оженихме се ден, преди да бъда приета в болницата, за да ми направят трансплантация на костен мозък“, каза тя пред „CBS Sunday Morning“.

Жауад продължи: „Знаем, че искаме да се оженим от първата седмица, когато започнахме да излизаме. Тогава Джон за първи път повдигна темата за брака. И така осем години. Това е не беше прибързано решение!"

Тя добави, че нейната диагноза всъщност не е била фактор за сключването на брак между двамата.

„Той ми каза: „Искам да бъда много ясен, не ти предлагам брак заради тази диагноза. Отне ми една година, за да проектирам пръстена ти. Така че, просто знай, че този момент няма нищо общо с това. Това, което искам да знаеш, е, че тази диагноза не променя нищо. Просто ми става още по-ясно, че искам да се ангажирам с теб и да бъдем заедно. Но след като разбрахме, че имаме малко време преди трансплантацията на костен мозък, решихме да го направим."

Тя каза, че сватбата е била "малка", но перфектна.

