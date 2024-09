Норвежката принцеса Марта Луиз се омъжи за Дурек Верет

Н орвежката принцеса Марта Луиз се омъжи за дългогодишния си партньор, американския духовен гуру Дурек Верет на церемония, на която присъстваха норвежкият крал и други членове на кралското семейство, но която според критиците е била твърде комерсиализирана, предаде Ройтерс.

„They are more important than you right now.“



Princess Märtha Louise told the press to stop blocking the view for the public.



🎥 TV2 Norge pic.twitter.com/4x2TWLbLP8