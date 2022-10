Тютюнопушенето вреди на жените

Е вропейски молекулярни биолози са открили, че дори сравнително малки дози никотин блокират производството на хормона естроген в мозъчната тъкан на жените. Това се отразява неблагоприятно на нервната система и половите органи, съобщи пресслужбата на Европейския колеж по невропсихофармакология (ECN).

"Има големи разлики в начина, по който тютюнопушенето влияе върху поведението на мъжете и жените.

Последните са склонни да реагират по-зле на заместващата терапия, по-вероятно е да започнат да пушат отново и да развият заболявания, свързани с тютюнопушенето. Разбирането за начина, по който никотинът влияе на хормоналната система, ще ни помогне да открием причините за тези различия", каза Ерика Комаско, доцент в Университета в Упсала, Швеция, цитирана от пресслужбата на ECN.

Nicotine May Block Estrogen in Women’s Brains, Making It Harder to Quit Smoking - Healthline https://t.co/R3x6OrgYCw