Никол Кидман ще участва в екранизацията на смущаващ роман

Р оманът "Нежна песен" на френско-мароканската писателка Лейла Слимани, спечелил наградата "Гонкур" през 2016 г., ще бъде адаптиран от американския канал HBO в нова поредица с участието на Никол Кидман, предаде АФП.

HBO постигна с продуцентската компания "Леджъндари ентъртейнмънт" споразумение "за създаване и копродуциране на сериал, базиран на книгата на Лейла Слимани "Нежна песен", обяви американският телевизионен гигант в разпространено изявление.

Освен Кидман в актьорския състав на бъдещата продукция е и американската актриса Мая Eрскин, като те ще бъдат и съизпълнителни продуценти.

Nicole Kidman and Maya Erskine will star in a multi-episode adaptation of Leïla Slimani's French novel «Dann schlaf auch du». In addition, Erskine ("Pen15") will be the author and head writer of the HBO miniseries. pic.twitter.com/sY6SNmPAaS