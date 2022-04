"Викингът" с холивудска премиера

А ктьорите Никол Кидман, Аня Тейлър-Джой, Александър Скарсгард и Уилям Дефо присъстваха на холивудската премиера на приключенския екшън "Викингът" на режисьора Робърт Егърс в Лос Анджелис, Калифорния.

Никол Кидман блестеше в тоалет на Prada, а колежката ѝ Аня Тейлър-Джой беше облечена в Dior. Двете дами позираха заедно за снимка, изглеждайки зашеметяващо.

54-годишната носителка на награда "Оскар" Никол носеше рокля с флорални елементи и рамене с розови пера. 26-годишната носителка на награда "Еми" Аня от своя страна облече бяла рокля на Dior, което не е изненадващо, защото тя е глобален посланик на Dior и Tiffany & Co. Прическата на младата актриса беше във викингски стил - дълга плитка.

На премиерата присъстваха още и добре познатите актьори Александър Скарсгард и Уилям Дефо, които също изглеждаха очарователно до своите колежки.

