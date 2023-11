„Никога няма да те забравя": Мат ЛеБланк сподели сърцераздирателна снимка от "Приятели"

М ат ЛеБланк отдаде емоционална почит на Матю Пери - две седмици след шокиращата му смърт на 54-годишна възраст.

Иконата на "Приятели" ЛеБланк, който изигра ролята на най-добрия приятел на Чандлър Бинг Джоуи Трибиани, написа в Instagram: „Матю. С натежало сърце се сбогувам. Времената, които прекарахме заедно, честно казано са сред любимите моменти в живота ми. За мен беше чест да споделя сцената с теб и да те наричам мой приятел. Винаги ще се усмихвам, когато мисля за теб и никога няма да те забравя. Никога. Разпери криле и лети, братко, най-накрая си свободен."

ЛеБланк сподели сърцераздирателна снимка на актьорския състав на „Приятели“ - включващ също Дженифър Анистън, Дейвид Шуимър, Лиза Кудроу и Кортни Кокс, прегърнати с Пери на последния епизод през 2004 г.

Той публикува и снимки на Джоуи и Чандлър, прегърнати по време на шоуто.

Matt LeBlanc pays tribute to Matthew Perry: “It is with a heavy heart I say goodbye. It was an honor to share the stage with you and to call you my friend. I will always smile when I think of you and I'll never forget you. Spread your wings and fly brother you're finally free.” pic.twitter.com/jChg0BL7cw