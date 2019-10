Сатурн вече е планетата с най-много луни – общо 82

Ю питер, време е да се отместиш от върха.

Сатурн вече е официално планетата с най-много естествени спътници в Слънчевата система.

На 7 октомври Центъра за дребни космически обекти към Международния астрономически съюз обяви, че астрономи са се натъкнали на 20, непознати до този момент, луни, обикалящи около шестата планета в Слънчевата система – Сатурн.

Заедно с тези нови 20 естествени спътника и общ брой от 82 Сатурн заема върха като планетата с най-много луни в нашата планетарна система, изпреварвайки Юпитер, който има 79.

Не е изключено в бъдеще да открием още непознати спътници, обикалящи около далечните газови гиганти.

Ръководителят на екипа, открил 20-те нови луни на Сатурн, Скот Шепард от Института „Карнеги” във Вашингтон обяснява, че предвид огромното разстояние до планетата естествени спътници с диаметър около и по-малък от 5км са изключително трудни за забелязване със сегашните технологии.

За голяма част от новооткритите луни на Сатурн учените използвали един от най-големите телескопи в света – „Субару” на връх Мауна Кеа на Хавайските острови.

„Смятаме, че Сатурн има около стотина естествени спътници с диаметър по-голям от 1,6км. Ще трябва да разчитаме на бъдещите по-големи телескопи, за да имаме възможността да ги открием”, споделя Шепард.

Новооткритите луни обикалят на огромни разстояния от Сатурн – между 16 и 27 млн. км.

Това е около 40 пъти по-голямо разстояние от това между Земята и Луната.

Разстоянието, на което се намират спътниците, е горе долу на границата, извън която гравитацията на Сатурн не би била достатъчно силна да ги задържи и други небесни тела като Юпитер или Уран биха си ги „откраднали”.

Новите луни попадат в три отделни групи, чиито по-масивни по размер представители са били открити преди време.

Всяка една от тези три групи следва определена орбита, което означава, че луните във всяка от тях имат общ произход. Най-правдоподобният сценарий е, че те са били част от по-голям спътник, който от сблъсъка си с друг космически обект се е „раздробил” на по-малки луни.

Най-важната задача в момента обаче си остава всички новооткрити луни да бъдат кръстени.

Ето защо екипът на Шепард провежда кампания в Тутър, като дава свободата на потребителите в социалната мрежа да дадат своите предложения.

Кампанията ще бъде активна в продължение на два месеца.

