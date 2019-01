Наоми Кембъл определено знае как да привлича вниманието към себе си.

По време на Парижката седмица на модата, 48-годишната легендарна манекенка присъства на ревюто на модна къща "Валентино". Приятната изненада бе, че манекенката закри модното дефиле, появявайки се с прозираща рокля, разкриваща изцяло гърдите на Кембъл.

Модната икона се появи напълно неочаквано на подиума, дефилирайки с черна рокля с широки ръкави.

Присъстващите аплодираха появата на Кембъл.

The one and only Naomi Campbell closed the Valentino Couture show. Over 30 years later and still dominating the runway. pic.twitter.com/EM0QezAOkE