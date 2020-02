Най-самотното куче във Великобритания си търси дом

Н ай-самотното куче във Великобритания все още търси дом, след като е прекарало 10 години в приют, пише в. "Дейли стар".

Служителите на Ласт Чанс отчаяно се надяват, че за черно-бялата им питомка Бес ще се намерят любящи стопани, които да й осигурят спокойни старини.

Самотната животинка пребивава в приюта в Идънбридж от кутре.

Britain's loneliest dog Bess looking for home after 10 years in rescue centrehttps://t.co/mnpsOGreaY