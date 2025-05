Белият дом показа мускулест Тръмп като джедай

Официалните акаунти на Белия дом в социалните мрежи X и Instagram публикуваха в неделя генерирано от изкуствен интелект изображение на президента Доналд Тръмп като мускулест джедай в чест на деня на „Междузвездни войни“, пише Variety.

Публикацията гласи:

„Честит 4-ти май на всички, включително радикално левите лунатици, които се борят толкова усилено, за да върнат в нашата галактика ситските лордове, убийците, наркобароните, опасните затворници и добре познатите членове на бандата MS-13. Вие не сте Бунтът – вие сте Империята. Нека 4-ти бъде с вас“.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5