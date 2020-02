Куче, което не може да ходи и гълъб, който не може да лети – най-добри приятели

З апознайте се с Хърман и Лънди, които от известно време са си най-добри приятели.

Те определено не са от онези най-добри приятели, които всеки ден срещате на улицата.

Хърман е гълъб, претърпял сериозна травма преди около година. От тогава той не може да лети.

The Mia Foundation, a rescue organization based in Rochester that rehabilitates animals, has been posting pictures and videos of Herman and Lundy the past few days, and the super sweet shots are getting acclaim from all around the world. https://t.co/oEIO7EtkAK — News 4 Buffalo (@news4buffalo) February 19, 2020

Лънди е новородено чихуахуа, което не може да ходи със задните си крачета.

Съберете ги на едно място обаче и те ще се държат сякаш са братя. Буквално.

Двамата се срещат благодарение на нюйоркска организация, която се грижи за изоставени животни с вродени физически дефекти или такива, претърпели някаква травма.

Herman, the pigeon, can’t fly and Lundy, the chihuahua, can’t walk are best buds at The Mia Foundation. The Mia Foundation cares for and rehabilitates animals and pets with disabilities. Check out the precious videos of the pair on their website. Adorable! pic.twitter.com/MRY8VpKjsW — .errie (@errieelizabeth1) February 17, 2020

Снимките с Хърман и Лънди обиколиха света в рамките на няколко часа и предизвикаха небивал интерес.

Според членове на организацията това е провокирало много хора да дарят средства на фондацията, които тя ще може да използва за разширяване на дейността си и спасяването на още животинки.

Предисторията

Хърман е открит преди около година на паркинг, където престоял три дни без да помръдва.

Откривайки го, спасителите му установили, че той не може да лети.

Un chihuahua llegó a un refugio con problemas en la médula espinal que le impiden caminar correctamente. A la paloma la encontraron tirada en el exterior de un concesionario y no puede volar.

Y mientras tanto, los humanos sin entendernos entre nosotros



📹The Mia Foundation pic.twitter.com/3p73YegxZ3 — Ibon Perez (@ibonpereztv) February 19, 2020

Няколко ветеринари били на мнение, че той никога не би могъл да се възстанови и най-добрият вариант би бил евтаназия.

От фондацията отказват тази възможност и се заемат с грижата за него.

Лънди, бебето чихуахуа, е ново попълнение в спасителния център. Хората, в чийто развъдник се ражда Лънди, го изпращат тук поради проблем със задните крачета, които кученцето не може да използва.

Pigeon that Can’t Fly and Special Needs Chihuahua Form Fast Friendship at New York Rescue

The interspecies friends met at The Mia Foundation - Love For Mia, a non-profit that helps pets with birth defects.🥰 pic.twitter.com/QJKzdZMtvz — Mary (@MaryWakulik) February 17, 2020

С тегло от едва 170 грама Лънди е толкова мъничък, че може да се побере в джоба на ризата ви.

Според Сю Роджърд, основател на неправителствената организация, Лънди най-вероятно има травма на гръбначния мозък.

