Най-красивите визии на червения килим на National Board of Review (СНИМКИ)

А н Хатауей и Джесика Частейн присъстваха на гала вечерта на наградите на National Board Of Review в Ню Йорк в четвъртък вечер.

Дуото беше облечено в знойни рокли за звездното тържество. На събитието присъстваха големи имена от Холивуд като Брадли Купър, Мартин Скорсезе и Зак Ефрон.

41-годишната актриса от „Дяволът носи Прада“ изглеждаше сензационно в дълга черна рокля без презрамки на Giorgio Armani. Роклята е от колекция есен/зима 2023, а по нея имаше бродерия. Визията ѝ беше допълнена с диамантени обеци, както и диамантен пръстен и подходяща гривна. Майката на две деца беше наметнала черен блейзър на раменете си.

Jessica Chastain et Anne Hathaway au National Board Of Review 2024 Awards Gala pic.twitter.com/NUFsF95Do7 — Freetime (@BookingFreetime) January 12, 2024

Хатауей сподели сладък момент със съпруга си, актьора Адам Шулман, 42, на червения килим, който изглеждаше елегантно в черен костюм.

Звездата от „Дневниците на принцесата” Ан Хатауей връчи награда на церемонията, която отличава най-добрите филми, излезли през изминалата година.

New photo of Elizabeth Olsen with Anne Hathaway at the National Board of Review 2024 Awards Gala in NYC pic.twitter.com/6eeeNq5bTY — Elizabeth Olsen Updates (@ECOlsenUpdates) January 12, 2024

46-годишната Джесика Частейн също изглеждаше безупречно в пурпурна рокля, която в горната си част наподобява бюстие. Актрисата, която връчи една от наградите на церемонията, допълни визията си с диамантено колие.

На червения килим Частейн позира за снимки с френския филмов режисьор и сценарист Жюстин Трие. Красавицата бе облечена в кафяв костюм и семпла бяла тениска.

Jessica Chastain wore a #VivienneWestwood ‘Strapless Taffeta Gown’ (N/A) and the #SuzanneKalan ‘Bold Burst Rainbow Sapphire Tennis Necklace’ ($40,000) attending the 2024 National Board Of Review Awards Gala - January 11th, 2024. pic.twitter.com/P0IMpNr7ZR — Jessica Chastain Style (@JChastainStyle) January 12, 2024

Брадли Купър изглеждаше елегантно в тъмносин костюм на червения килим. Актьорът от „Маестрото“ получи наградата за икона на NBR.

На церемонията по награждаването присъстваха и звезди като Итън Хоук, Марк Ръфало, Майкъл Джей Фокс, Уендъл Пиърс, Елизабет Олсен, Ейми Седарис и Теяна Тейлър. Водеща на събитието беше Уили Гийст.

Elizabeth Olsen and Zac Efron at the National Board Of Review 2024 Awards Gala! ✨ pic.twitter.com/ssKtux0nss — Ari ᱬ ⸆⸉ 🐍🖤💋 (@Aris_Multiverse) January 12, 2024

Други знаменитости, които присъстваха на нерадите бяха Лора Лини, Лили Гладстон, Андрю Скот и Да’Вайн Джой Рандолф.

Списъкът на отличените тази година включва: „Killers of the Flower Moon“ за най-добър филм; Мартин Скорсезе за най-добър режисьор; Пол Джамати за най-добър актьор в „The Holdovers“ и накрая Лили Гладстоун за най-добра актриса.

Актьорът Даниел Дей-Луис си взе почивка от пенсионирането си, за да връчи наградата на Скорсезе.

Британският актьор и трикратен носител на "Оскар" напусна сферата след филма "Phantom Thread" от 2017 г. и оттогава до голяма степен избягва светлините на прожекторите.