Били Айлиш протестира срещу решението за абортите от сцената на Гластънбъри

П евицата Били Айлиш определи от сцената на фестивала Гластънбъри решението на Върховния съд в САЩ за абортите като "мрачен ден за жените в САЩ", съобщиха ДПА и Ройтерс.

От главната сцена Пирамида 20-годишната изпълнителка говори срещу решението на Върховния съд на САЩ да разреши на отделните щати да забраняват абортите, преди да изпее "Your Power". Злоупотребата с власт е тема на песента.

Хаос в САЩ след решението за абортите: Какви са реакциите?

Редом със своя брат и съавтор Финиъс О'Конъл, Били Айлиш каза: "Песента, която ще представим, е една от любимите ни и е за властта и за това как винаги трябва да помним как да не злоупотребяваме с нея".

"Днес е един наистина мрачен ден за жените в САЩ. Ще кажа само това, защото не мога да понеса мисълта за него повече в този момент".

Участието на Били Айлиш в Гластънбъри е особено знаково за нея, защото тя е най-младият хедлайнер в историята на фестивала.

Тя зарадва публиката с поредица от хитове от двата ѝ албума, сред които "Bury A Friend," "When The Party's Over," "NDA" и "My Strange Addiction".

Към края на участието си певицата се обърна към публиката с признанието, че не е заслужила да е хедлайнер. "Благодаря, че ми позволихте да го направя. За мен е голяма чест да бъда тук".

Айлиш закри първия ден от фестивала в югозападната част на Англия, който отбелязва своята 50-годишнина две години след планираното заради пандемията, отменила изданията през 2020 г.и 2021 г.

Сред другите прояви на фестивала в петък бяха концерти на "Ует Лег", Арло Паркс и "Праймал скрийм" .

Нищо не може да те подготви за преживяването на фестивала, каза за Ройтерс 43-годишната зрителка Рейчъл Остин от Линкълн, Източна Англия. "Изумително е, снимките изобщо не могат да пресъздадат" атмосферата, каза тя.

По-рано в петък украинският президент Володимир Зеленски се обърна към публиката на фестивала чрез видеовръзка. Той нарече Гластънбъри "най-голямата концентрация на свобода" и призова света "да разпространява истината" за руското нашествие в Украйна.

В петък сър Пол Маккартни изненада публиката, като се появи на сцената във Фроум, Съмърсет. Днес той излиза на сцената в Гластънбъри, за да се запише в историята като най-възрастният соло хедлайнер на знаменития музикален фестивал точно седмица, след като отпразнува 80-ия си рожден ден.